اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال تدين بشدة التهديد بالقتل الذي تعرض له عمر حجيرة ﻿

أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي العادي المنعقد يوم أمس الثلاثاء17أبريل بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة بشدة التهديد بالقتل والتصفية الجسدية الذي

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أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي العادي المنعقد يوم أمس الثلاثاء17أبريل بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأمين العام نزار بركة بشدة التهديد بالقتل والتصفية الجسدية الذي تعرض له مؤخرا عمر حجيرة عمدة مدينة وجدة عن دائرة وجدة انكاد والبرلماني الاستقلالي عبر شريط فيديو تم بثه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت اللجنة تضامنها المطلق معه.

مطالبة في ذات الوقت السلطات بالتحريك الفوري للمتابعة القضائية في حق مرتكب هذا الفعل الشنيع، ومعرفة كل المعطيات المتعلقة به، وتعود ملابسات الحادث حين تلقى عمر حجيرة من قبل شخص ظهر يوم الأحد 15 أبريل بوجه مكشوف عبر فيديو تهديدا صريحا وعلنيا بالقتل مع مطالبته ترك المدينة محملا إياه مسؤولية قطع رزق آلاف الأسر، وقد عرف الفيديو انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشخص المعني قدم نفسه على أنه ينتمي لمنطقة أهل انكاد القروية التابعة لإقليم وجدة.