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عائلة بوعشرين تستغل هشاشة إحدى المشتكيات.. سلطت جمعوية من ''البام'' لشراء تنازل سارة لمرس

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 18:52 عائلة بوعشرين تستغل هشاشة إحدى المشتكيات.. سلطت جمعوية من البام لشراء تنازل سارة لمرس | بوليتيك
عائلة بوعشرين تستغل هشاشة إحدى المشتكيات.. سلطت جمعوية من ''البام'' لشراء تنازل سارة لمرس
الفلوس موجودة مقابل التنازل! هذه هو شعار الوصفة التي اهتدت إليها عائلة توفيق بوعشرين لشراء تنازل الضحية سارة لمرس وإقناعها بالتراجع عن شكايتها المرفوعة ضد ناشر مجموعة أخبار اليوم المغربية، وذلك

 شـــوف تيفي:

الفلوس موجودة مقابل التنازل! هذه هو شعار الوصفة التي اهتدت إليها عائلة توفيق بوعشرين لشراء تنازل الضحية سارة لمرس وإقناعها بالتراجع عن شكايتها المرفوعة ضد ناشر مجموعة أخبار اليوم المغربية، وذلك بعدما لجأ أحد أفراد عائلة بوعشرين إلى فاعلة جمعوية من حزب ''البام'' بمنطقة سيدي مومن لغرض لعب دور الوساطة لإغراء المشتكية بعرض عائلة المتهم المتابع بجرائم الإتجار بالبشر والإغتصاب والتحرش الجنسي والبغاء بامرأة حامل.

أحد أفراد عائلة بوعشرين الذي أكد للفاعلة الجمعوية أن الفلوس موجودة ورهن إشارة الضحية في حالة التنازل عن الشكاية، يدفعنا هذا إلى طرح أسئلة كثيرة، تناقض مضامين الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم في جميع جلسات المحاكمة، والتي تؤكد أن الصحفي بوعشرين بريء مما هو منسوب إليه من أفعال جنسية ثقيلة في حق المشتكيات، باعتبار أنه في حالة ما إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فلماذا يتم إذن اللجوء إلى استغلال هشاشة وفقر المشتكية لمرس لشراء تنازلها عن الشكاية؟

سؤال آخر يفرض نفسه في ظل السلوك الغريب الذي صدر عن مقرب من عائلة بوعشرين، وهو لماذا تم اللجوء في تنفيذ هذه المهمة المشبوهة، إلى مناضلة جمعوية بحزب ''البام'' الذي يعاديه بوعشرين وينبذ زعيمه إلياس العماري بعدما نعته بأقبح النعوت وقاله فيه ما لم يقله مالك في الخمر.

تصرف بعض أفراد عائلة بوعشرين يثير الإستغراب، ويفند ادعاءات النقيب زيان الذي قال في تصريحات صحفية، أن موكله بوعشرين لم يستغل هشاشة المشتكيات في ممارساته الجنسية كما تقول النيابة العامة، مستدلا بحالة نعيمة الحروري مسؤولة التواصل بكتابة الدولة في السياحة وغيرها ممن لا تنطبق عليهن حالة الهشاشة الواردة في ادعاءات الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، لكن واقع الحال الذي كشف عنه هذا التصرف يظهر حقيقة استغلال الهشاشة التي تعانيها سارة لمرس التي تعيش هي وأسرتها وضعا اجتماعيا مزريا، وفر لتوفيق بوعشرين ظروف ممارسة الجنس عليها رفقة أسماء الحلاوي في نفس الوقت داخل مكتبه الوثير بمقر الجريدة

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين محاكمة عائلة شراء تنازل سارة البام

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