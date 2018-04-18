غاريدو يحدث تغييرات مهمة في تشكيلة الرجاء أمام زاناكو ﻿

أحدث خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم تغييرات على مستوى الخطوط الدفاعية أمام فريق زاناكو برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر إجراؤها بعد قليل بملعب

شوف سبور

أحدث خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم تغييرات على مستوى الخطوط الدفاعية أمام فريق زاناكو برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقرر إجراؤها بعد قليل بملعب مركب محمد الخامس.

وأدرج غاريدو اللاعب الشاب سعد كول عوض إسماعيل بلمعلم في الوقت الذي اعتمد على كل من منير عوبادي وعبد الإله الحافيظي.

فيما يلي تشكيلة الرجاء :

أناس الزنيتي

عمر بوطيب

عبد الرحيم شاكير

بدر بانون

عبد الجليل اجبيرة

منير عوبادي

عبد العظيم خضروف

محسين ياجور

الحافيظي

محمود بنحليب

سعد الكوحل