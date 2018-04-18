بالصورة..داعية إسلامي مغربي طلع ليه الدم بسبب تصوير نساء عاريات في حمام شعبي ﻿

عبر الداعية الإسلامي المغربي حامد الإدريسي، يومه الأربعاء، عن غضبه الشديد، من تصوير نساء داخل حمام شعبي بالمغرب، واصفا تصوير النساء البريئات والعفيفات وعرضهن على ''الفيسبوك'' بقمة الاستخفاف

''شوف تيفي''

عبر الداعية الإسلامي المغربي حامد الإدريسي، يومه الأربعاء، عن غضبه الشديد، من تصوير نساء داخل حمام شعبي بالمغرب، واصفا تصوير النساء البريئات والعفيفات وعرضهن على ''الفيسبوك'' بقمة الاستخفاف والاستهتار.

وأشار الداعية المذكور إلى أن تصوير الفيديو لا يدل على تصرف فردي بل هو تدهور في المنظومة الأخلاقية ككل، ودليل يعري المنظومة الأخلاقية بالمغرب، داعيا إلى ضرورة إحياء القيم الإسلامية وإعادة المجتمع إلى هويته وقيمه وأخلاقه.

وحمل الإدريسي مسؤولية تراجع القيم إلى الوزارات المعنية بالشأن الأخلاقي بالمغرب وإلى العلمانيين المدسوسين في البلاد على حد تعبيره.