 لجنة تفتيش ''الفيفا'' تحل بأكادير للوقوف على جاهزية منشآتها الرياضية وهذه تفاصيلها ﻿
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لجنة تفتيش ''الفيفا'' تحل بأكادير للوقوف على جاهزية منشآتها الرياضية وهذه تفاصيلها

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 18:26 لجنة تفتيش الفيفا تحل بأكادير للوقوف على جاهزية منشآتها الرياضية وهذه تفاصيلها | سبور
لجنة تفتيش ''الفيفا'' تحل بأكادير للوقوف على جاهزية منشآتها الرياضية وهذه تفاصيلها
حلت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' صبيحة اليوم بمدينة أكادير، وذلك عبر طائرة خاصة لتفقد جاهزية المنشآت الرياضية للمدينة من أجل استضافة مباريات مونديال 2026 في حال فوز

شوف تيفي:أحمد الهلالي

حلت لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' صبيحة اليوم بمدينة أكادير، وذلك عبر طائرة خاصة لتفقد جاهزية المنشآت الرياضية للمدينة من أجل استضافة مباريات مونديال 2026 في حال فوز المغرب بشرف تنظيمه.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد كان الوفد الدولي التابع للفيفا مرفوقا بأعضاء من الجامعة الملكية المغربية ورئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 ''مولاي حفيظ العلمي''، وذلك لتقديم عدد من المعطيات والتفاصيل الخاصة بملاعب مدينة أكادير ومنشآتها الرياضية لإقناع اللجنة الخاصة بالفيفا حول جاهزيتها لاحتضان المونديال.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن لجنة التفتيش قامت بجولة استطلاعية بكل من ملعب ''أدرار'' الكبير وملعب الانبعاث، والدشيرة علاوة على تفقدهم لمجموعة من المنشآت السياحية، ومدى استجابتها للمعايير الدولية المتعارف عليها لاستقبال الوفود الرياضية التي ستشارك في المونديال في حال فوز المغرب بشرف تنظيمه.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة التي حلت بأكادير تشكلت من ''ماركو فيلغير، الكاتب العام للاتحاد الدولي للعبة، والمختص في المجال القانوني، و زفونيمير بوبان الكاتب العام في ''الفيفا''، و موكول مودغال، رئيس لجنة الحكامة ومراجعة القوانين و توماس فيزيل، رئيسة لجنة التدقيق والملاءمة بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء في المجال الريّاضي.

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