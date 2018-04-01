عاجل وبالفيديو..اعتقال مغني مغربي مشهور في الجزائر والقضية فيها المخدرات ﻿

اعتقلت المصالح الأمنیة لولاية وھران بالجزائر، قبل قليل من يومه الأربعاء، مغني مغربي مشھور ينشط ضمن شبكة دولیة مختصة في تھريب وترويج المخدرات، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''جورنال البلاد'' الجزائري.

"شوف تيفي"

اعتقلت المصالح الأمنیة لولاية وھران بالجزائر، قبل قليل من يومه الأربعاء، مغني مغربي مشھور ينشط ضمن شبكة دولیة مختصة في تھريب وترويج المخدرات، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "جورنال البلاد" الجزائري.

وأوضح الموقع الجزائري الذي لم يكشف عن هوية المغني المغربي الشهير، أن عبد الرحمن رحماني، رئیس خلیة الإعلام والاتصال بأمن ولاية وھران، قال إنه تم توقیف 10 أشخاص وحجز أكثر من 63 كیلوغراما من القنب الھندي، مشیرا إلى أنه تمت الإطاحة ببارون خطیر يبلغ من العمر 25 سنة، بالإضافة إلى مغني مشھور من دولة مجاورة كان يلعب دور الوسیط داخل أخطر شبكة تجلب المخدرات إلى الجزائر.

وأكد الموقع المذكور أن الجھات الأمنیة المختصة، ولسرية التحقیق تحفظت على الإفصاح عن ھوية المغني، واكتفت بالكشف أن المروجین الـ 10 تم توقیفھم بكل من وھران و سیدي بلعباس والجزائر العاصمة وبومرداس.