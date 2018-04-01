عاجل..نايضة في جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بسبب المحامية الفرنسية ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي عبد الفتاح زهراش المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، أعلن قبل قليل من يومه الأربعاء، عن نيته تقديم

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المحامي عبد الفتاح زهراش المنتمي لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، أعلن قبل قليل من يومه الأربعاء، عن نيته تقديم شكاية بالعاصمة الفرنسية باريس، ضد المحامية الفرنسية " راشيل ليندن" التي انضمت للهيئة المكلفة بالدفاع عن مدير جريدة "أخبار اليوم".

وأوضح الموفد أن المحامي عبد الفتاح زهراش، اعتبر انضمام المحامية الفرنسية المذكورة لهيئة الدفاع عن بوعشرين "خرقا شكليا للقانون".

تجدر الإشارة إلى أن انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، كانت ساخنة نتيجة وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني.