 الدارالبيضاء تحتضن النسخة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال ﻿
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الدارالبيضاء تحتضن النسخة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 17:36 الدارالبيضاء تحتضن النسخة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال | إعلام وتواصل
الدارالبيضاء تحتضن النسخة الخامسة عشرة للمؤتمر الدولي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال
انعقد يومه الأربعاء بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والتواصل في مجال الضمان الاجتماعي.

شوف تيفي:

انعقد يومه الأربعاء بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول تكنولوجيا المعلومات والتواصل في مجال الضمان الاجتماعي.

وترأس هذا المؤتمر وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، الذي سيعرف مشاركة حوالي90 دولة، و130 منظمة الحماية الاجتماعية، ممثلة لجميع القارات، كما سيبلغ عدد المشاركين حوالي 300 مشارك، وذلك للأهمية التي تعرفها تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الضمان الاجتماعي.

وقد ساهمت التجارب الناجحة للمغرب في ميدان تنظيم التظاهرات الدولية في اختياره لاحتضان المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات والتواصل في مجال الضمان الاجتماعي.

ويعتبر هذا الحدث الذي سيستمر إلى غاية 20 من أبريل من الشهر الجاري بمدينة الدارالبيضاء، فرصة لتبادل الخبرات والحلول من أجل مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة منها من أجل الرقي إلى مستوى تطلعات الزبناء من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية.

‫شوف تيفي

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مؤتمر دولي ضمان اجتماعي تبادل خدمات شوف تيفي المغرب الدار البيضاء

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