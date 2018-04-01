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هيرفي رونار يتعاقد رسميا مع هذه الشركة المغربية

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 16:59 هيرفي رونار يتعاقد رسميا مع هذه الشركة المغربية | سبور
هيرفي رونار يتعاقد رسميا مع هذه الشركة المغربية
'' إسعاد كل المغاربة لخلق وإنعاش تنمية مستدامة رهن إشارة المستهلكين: عنوان شراكة أبرمتها الشركة المتخصصة في صناعة الأفرشة ''دولي دول'' مع الناخب الوطني هيرفي رونار، كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''.

شــــوف تيفي:

 " إسعاد كل المغاربة لخلق وإنعاش تنمية مستدامة رهن إشارة المستهلكين: عنوان شراكة أبرمتها الشركة المتخصصة في صناعة الأفرشة "دولي دول" مع الناخب الوطني هيرفي رونار، كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي".

 شراكة قال عنها جليل الصقلي المدير العام لشركة أوني كونفور المغرب دولي دول إنها تنبني على نفس قيم "هيرفي رونار المتمثلة في الفعالية والابتكار والالتزام والتميز مضيفا أن الشراكة مع هيرفي رونار ، تعد بديهية لكونها تروم تعزيز روح المواطنة الضرورية للتنمية السوسيو - اقتصادية للمغرب وكذا بث السعادة في قلوب المغاربة قاطبة".

 وهي نفس القيم التي تتبناها وتؤمن بها، منذ ما يزيد عن 40 عاما، شركة "دولي دول" ومعها باقي فروع مجموعة بالموري للصناعات والخدمات" حسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي".

 وبوصفها مقاولة مواطنة تحرص على سعادة المغاربة ورفاهيتهم، تضع "دولي دول" إرضاء زبنائها في صلب استراتيجيتها إذ يشكل هذا التموقع التجاري المرتكز الذي تستند عليه استراتيجية المجموعة في أفق 2020، من أجل توطيد حضورها في القارة الإفريقية، وتسخير خبراتها وكذا إنعاش العلاقات جنوب -جنوب.

وأنشأت "دولي دول" أول مصنع بساحل العاج، بكلفة استثمارية فاقت 11 مليون أورو وقد مكن من تشغيل أكثر من 300 شخص حتى الآن، على أن هذه الوحدة الإنتاجية تزود بلدان الجوار مثل غانا وبوركينا فاسو ومالي وغينيا وليبريا.

‫شوف تيفي

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