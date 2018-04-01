القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية ﻿

كشفت نيابة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، رأيها القانوني في طعن أبو تريكة و1537 متهما آخر، على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية، وقالت إنها ترى قبول الطعن، وإلغاء قرار الإدراج.

'' شوف سبور''

كشفت نيابة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، رأيها القانوني في طعن أبو تريكة و1537 متهما آخر، على قرار إدراجهم بقائمة الشخصيات الإرهابية، وقالت إنها ترى قبول الطعن، وإلغاء قرار الإدراج.

ويعد رأي نيابة النقض استشاريا غير ملزم للمحكمة، وبالتالي يكون النجم السابق لكرة القدم المصرية خارج لائحة الشخصيات المتهمة بالإرهاب.

وطلبت المحكمة من الدفاع الحاضر اختيار مجموعة من المحامين للترافع عن المتهمين، وذلك نظرا لوجود أكثر من 100 محام داخل الجلسة وعدم وجود أماكن للمحامين داخل قاعة المحكمة لكثرتهم.

وأدرجت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 1538 شخصا على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية.