بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب المغربي ''أ.ن'' والذي تورط في قتل زميله المغربي بأوكرانيا، وسط الأسبوع الماضي.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب المغربي ''أ.ن'' والذي تورط في قتل زميله المغربي بأوكرانيا، وسط الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، ينحدر من مدينة خنيفرة، تم إيقافه من طرف الشرطة الأوكرانية بعد يومين من قتله لزميله المغربي المسمى ''أ''.

تجدر الإشارة إلى أن شقيق الضحية، أكد في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أنه كان ينوي بعث مبلغ ألفي دولار لشقيقه ''أ'' حتى يستطيع مواصلة مشواره الدراسي، وهي المعلومة التي وصلت للجاني المدعو ''أ.ن'' المنحدر من مدينة خنيفرة، ليقوم هذا الأخير، وسط الأسبوع الجاري باستدراج الضحية إلى منطقة قريبة من إحدى المقابر، قبل أن يوجه له ضربة بواسطة آلة حادة من الخلف.

وأوضح شقيق الضحية أن القاتل، سرق لشقيقه ساعته اليدوية و''سلسلة'' عنق، وتحصل على مفاتيح غرفته، التي انتقل إليها وحاول البحث فيها عن المال لاعتقاده بتوصل الضحية بمبلغ مالي من أسرته.