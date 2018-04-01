بنشرقي في طريقه إلى الأهلي المصري ﻿

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

''شوف سبور''

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي مهاجم الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريح لقناة صدى البلد يوم أمس الثلاثاء : ''لا أحب أن أنفي أو أؤكد، المفاوضات مع أي لاعب قد تقترب أو تبتعد''، مضيفا : ''نرحب بأي لاعب يكون إضافة للفريق، فبنشرقي جيد''.

ويذكر أن سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، كان أكد عقب توليه رئاسة الفريق الأزرق قرر الاستغناء عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي.