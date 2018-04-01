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رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

عاجل..أبطال مسلسل ''سامحيني'' منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 16:25 عاجل..أبطال مسلسل سامحيني منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎ | ثقافة و فنون
عاجل..أبطال مسلسل ''سامحيني'' منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن بطلة المسلسل التركي المثير للجدل ''سامحيني'' الممثلة ''كاي طورغوت'' المعروف لدى المغاربة بمنار ستحل بمدينة أكادير رفقة زوجها ''محمود'' ''ميرت ألشنتيك'' يوم الجمعة

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن بطلة المسلسل التركي المثير للجدل ''سامحيني'' الممثلة ''كاي طورغوت'' المعروف لدى المغاربة بمنار ستحل بمدينة أكادير رفقة زوجها ''محمود'' ''ميرت ألشنتيك'' يوم الجمعة المقبل.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فإن زيارة منار ومحمود لمدينة أكادير، تأتي في إطار جولة سياحية ستقودهما لعدد من المدن المغربية بعد أن حلوا مساء أمس الثلاثاء بالمغرب من أجل تصوير إعلان إشهاري لشركة إتصالات المغرب.

هذا، وسبق أن قامت منار ومحمود بزيارة سابقة صيف العام الماضي لمدينة أكادير، وأبديا إعجابهما بمؤهلات عاصمة سوس السياحية ومناظرها الطبيعية الخلابة التي أسارت قلوبهما وأكد عن عزمهما لتكرار الزيارة لمرات عديدة في خرجاتهما الإعلامية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب منار سامحيني محمود أكادير زيارة

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