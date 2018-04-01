انفراد.. بعد استقالته حسبان يقدم الدعم للاعبين خلال زيارته لبعثة الرجاء قبل مباراة زناكو ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير قام بزيارة لبعثة القلعة الخضراء بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قبل خوض

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر قريبة من سعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن الأخير قام بزيارة لبعثة القلعة الخضراء بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، قبل خوض مباراتهم أمام نادي زاناكو برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشفت ذات المصادر، أن الهدف من زيارة المجموعة هو تقديم الدعم المعنوي للاعبين قبل مباراتهم القوية أمام زاناكو، وهي إشارة واضحة أن حسبان بعد تقديم استقالته لم ينه بعد مهامه بصفة نهائية مع القلعة الخضراء ومستعد حسب إمكانياته للسهر على مساعدة الفريق.

ومعلوم أن المباراة ستنطلق بداية من الساعة 20.00 بأرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وتجدر الإشارة غلى أن مباراة الذهاب إنتهت لصالح النسور بنتيجة هدفين دون رد بتوقيع كل من محمود بنحليب وزكرياء حدراف.