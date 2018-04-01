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جمعية رجاوية تطالب السنيني بالكشف عن الجمعيات التي تتربص بالتذاكر المجانية

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 16:17 جمعية رجاوية تطالب السنيني بالكشف عن الجمعيات التي تتربص بالتذاكر المجانية | سبور
جمعية رجاوية تطالب السنيني بالكشف عن الجمعيات التي تتربص بالتذاكر المجانية
قال أناس الجعفري رئيس جمعية العش الأخضر، اليوم الأربعاء، إن لاعلاقة له بحسن السنيني عضو المكتب المسير السابق لفريق الرجاء البيضاوي، نافيا أن يكون قد طالبه بمده بتذاكر مجانية لمتابعة مباراة زاناكو

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

قال أناس الجعفري رئيس جمعية العش الأخضر، اليوم الأربعاء، إن لاعلاقة له بحسن السنيني عضو المكتب المسير السابق لفريق الرجاء البيضاوي، نافيا أن يكون قد طالبه بمده بتذاكر مجانية لمتابعة مباراة زاناكو الزامبي برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وطالب الجعفري في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن تكشف إدارة النادي والمسؤول على تذاكر المباراة عن إسماء الجمعيات الرجاوية التي تتربص بالتذاكر المجانية، موضحا أن ما صرح به السنيني لا أساس له من الصحة.

وتابع قائلا :'' معندنا حتى علاقة مع السنيني ولا حتى عضو من المكتب المسير السابق للنادي.. ومن المفروض أن يكشف عن أسماء الجمعيات التي يتهمها بأخذ تذاكر مجانية لمتابعة فريقها بمركب محمد الخامس''.

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شوف سبور المغرب الرجاء حسن السنيني تذاكر مجانية

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