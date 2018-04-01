خبر ســار للمغاربة: ضــربة معلم.. أغلبية الدول الافريقية تدعم المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

في خطوة كانت منتظرة جاءت تتويجا للاستراتجية الملكية المحكمة التي يقودها الملك محمد السادس بافريقيا عبر مشاريع كبيرة و انجازات مهمة،انضمت يومه الأربعاء، كينيا إلى مجموعة من الدول الافريقية التي

شـــوف تيفي:

في خطوة كانت منتظرة جاءت تتويجا للاستراتجية الملكية المحكمة التي يقودها الملك محمد السادس بافريقيا عبر مشاريع كبيرة و انجازات مهمة،انضمت يومه الأربعاء، كينيا إلى مجموعة من الدول الافريقية التي أعلنت دعمها لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2026، في مواجهة ملف ثلاثي مشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيشارك في التصويت 207 أعضاء من أصل 211 ،حيث أعربت دول افريقية عدة في مقدمتها جنوب افريقيا، إضافة إلى دول أوروبية أبرزها فرنسا، عن دعم الترشيح المغربي.

ويأمل المغرب الذي يتقدم بترشيحه للمرة الخامسة، في أن يصبح ثاني دولة افريقيا بعد جنوب افريقيا يحظى بتنظيم أهم تظاهرة كروية عالميا، علما بأن التصويت على هوية البلد المضيف سيتم في 13 يونيو، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

وقال رئيس الاتحاد الكيني نيك مويندوا خلال استقباله وفدا من المغرب، "ستكون كينيا داعمة بقوة لملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 طالما ان افريقيا بأكملها ستقف الى جانب المغرب".