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عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

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عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 16:05 عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
انطلقت قبل قليل من يومه الأربعاء 18 أبريل، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الأربعاء 18 أبريل، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأوضحت موفدة "شوف تيفي" من محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال بداية الجلسة، التي يترأسها القاضي بوشعيب فريح، عرفت وقوع مشادة كلامية حادة بين هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني وهيئة الدفاع عن بوعشرين، بسبب رغبة كل طرف في المرافعة حسب التراتبية القانونية.

وأشار الموفد إلى أن القاضي وبعد وقوع هذه المشادة الكلامية الحادة، اضطر لرفع أشغال الجلسة إلى غاية عودة الهدوء إلى القاعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مشادة كلامية بوعشرين محكمة الاستئناف بالبيضاء الاغتصاب

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