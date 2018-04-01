لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 خارج التغطية ومديرها آوت ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن اللجنة المكلفة بزيارة المغرب لتقييم ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم 2026، ''تاسك فورس''، قررت تغيير برامجها لتفقد منشآت رياضية بمدينتي وجدة والسعيدية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت تقارير إعلامية، أن اللجنة المكلفة بزيارة المغرب لتقييم ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم 2026، ''تاسك فورس''، قررت تغيير برامجها لتفقد منشآت رياضية بمدينتي وجدة والسعيدية.

وحسب مصادر شوف سبور، فإن زيارة كل من مدينتي وجدة والسعيدية لم تكن مبرمجة، موضحة أنه كان مقررا زيارة مدينة طنجة يوم غد الخميس والدار البيضاء بداية من صباح يوم الجمعة المقبل.

وفي اتصال هاتفي مع حكيم غزاوي المسؤول عن التواصل داخل لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026، أكد أنه لا يتوفر على أي معلومات بخصوص برنامج لجنة الفيفا، علما أنه مدير التواصل بلجنة الترشح التي يترأسها الوزير مولاي حفيظ العلمي بتعيين ملكي، موضحا أنه سيعيد الاتصال بعد ساعة بطاقم شوف سبور، لإعطاء توضيحات جديدة بخصوص ملف ترشيح المغرب، إلا أنه أخلف التزامه ورفض الإجابة عبر الهاتف.