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عاجل و بالصورة..إنقلاب ''رموك'' قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع''

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 16:01 عاجل و بالصورة..إنقلاب رموك قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع | حوادث و حقوق
عاجل و بالصورة..إنقلاب ''رموك'' قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع''
عرف المحور الطرقي المؤدي لميناء أكادير حادث سير خطير قبل قليل من يومه الأربعاء، وذلك بعد إنقلاب شاحنة من الحجم الكبير وسط الطريق، ما أدى لإنقطاع حركة السير وإصابة السائق بجروح بليغة.

شوف تيفي:أكادير

عرف المحور الطرقي المؤدي لميناء أكادير حادث سير خطير قبل قليل من يومه الأربعاء، وذلك بعد إنقلاب شاحنة من الحجم الكبير وسط الطريق، ما أدى لإنقطاع حركة السير وإصابة السائق بجروح بليغة.

ووفق ما أكده شاهد عيان لموقع ''شوف تيفي'' من عين المكان، فإن الحادث ناجم عن فقدان السائق السيطرة على الشاحنة، نتيجة السرعة المفرطة التي كان يقود بها، ما أدى لإنقلابها وسط الطريق في مشهد مروع متسببة في عرقلة حركة السير والجولان، التي لاتزالت لحدود كتابة هده السطور مقطوعة في وجه السيارات.

وأضاف ذات المتحدث، أن السائق أصيب بجروح ورضوض خطيرة عجلت بنقله صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان تحقيقا حول ملابسات وحيثيات حادث الإنقلاب من أجل تحرير محضر رسمي في الواقعة.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي×المغرب الجهة حادث خطير ملابسات

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