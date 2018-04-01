''حسن بناجح'' رجل المغالطات بامتياز يعيش حالة شرود لا تنتهي ... فهل جماعة ''العدل والإحسان'' تحاول الركوب على مزاعم تعذيب ''ناصر الزفزافي'' ...؟ ﻿

لازال البعض يحاول الإساءة إلى وطنه بكل الطرق والوسائل وعكس صورة الحقيقة، وهذا ما يبدو جليا من تدوينة ''حسن بناجح'' القيادي بجماعة العدل والإحسان المحظورة ، الذي لا يفوت الفرصة كل مرة ليعبر لنا

''شوف تيفي''

لازال البعض يحاول الإساءة إلى وطنه بكل الطرق والوسائل وعكس صورة الحقيقة، وهذا ما يبدو جليا من تدوينة ''حسن بناجح'' القيادي بجماعة العدل والإحسان المحظورة ، الذي لا يفوت الفرصة كل مرة ليعبر لنا وللرأي العام الوطني عن جهله العميق بمؤسسات بلاده وبعده الكبير عن كل المواضيع التي يتحدث عنها مختبئا وراء وسائل التواصل الاجتماعي .

وجاء في التدوينة الفيسبوكية الغريبة لـ''حسن بناجح'' التي لا تختلف عن خرافة إخوانه في الجماعة التي انفضح أمرها ما نصه : ''سؤال كبير يطرح على مسارعة المديرية العامة للأمن إلى نفي تعرض أي قاصر للاغتصاب من قبل أجهزة الأمن في حين تم لزوم الصمت عما صرح به الزفزافي بتعرضه للاغتصاب أثناء اعتقاله والذي مر على الإدلاء به في قرار الإحالة لقاضي التحقيق 8 أشهر'' مضيفا في ذات التدوينة '' وأعاد الزفزافي تأكيده أمام المحكمة الأسبوع الماضي...الصمت يؤكد الوقائع ولن تفيد معه أية استدراكات نافية متأخرة في وقت تم الإسراع بنفي وقائع لاحقة''.

رجل المغالطات بامتياز ''حسن بناجح'' سقط أو تعمد بتدوينته الملغومة كما تعود ذلك في كل خرجاته المثيرة ، ولاسيما هذه المرة مع مزاعم التعذيب التي يدعيها المتهم ''ناصر الزفزافي'' وتفوه بها لأغراض أخرى استعمل فيها في محاكمته أثناء الاستماع إليه خلال الأيام الأخيرة من أشغال جلسة محاكمة المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ولاسيما وقد حضرت وسائل إعلام وطنية ودولية وهيئات ومنظمات حقوقية معروفة باستغلالها لمثل هذه الأقاويل والاتهامات المغرضة للوطن ومؤسساته، لرفع تقريرات لا تهدف لشيء إلا لزعزعة استقراره والنيل من شرفاء مؤسساته .

وفي هذا الصدد سبق وأكد ''محمد الحسيني كروط '' دفاع الدولة المغربية في ملف أحداث الحسيمة، في تصريح خــص به ''شوف تيفي'' أن ما صرح به المتهم ''ناصر الزفزافي'' من ادعاءات التعذيب ، خصوصا تلك التي تتعلق بالاعتداء الجنسي ووضع العصا في دبره... وأشياء أخرى منسوجة من خياله أو كابوسات سجن عكاشة أو الحديث الذي يدور بينه وبين رفاقه ليلا... مجرد ادعاءات غرضها التشويش على سير المحاكمة العادلة ، وخلق نوع من ''البوز'' لشخصه أثناء محاكمته .

وعزز المحامي ''الحسيني كروط'' كلامه متحدثا لــ''شوف تيفي'' أن ادعاءات الزفزافي غير صحيحة بالأقوال التي صرح بها دفاعه بعدما زاره خلال مرحلة التحقيق بمقر الفرقة الوطنية حيث أكد المحامون جميعا بأن الشرطة تعاملت مع موكلهم معاملة حسنة وهو ما تكرر على لسان النقيب ''الجامعي'' في إحدى جلسات المحاكمة.



وجدير بالذكر أن المحاضر ذكرت أن الشرطة تدخلت لحظة إيقاف ناصر الزفزافي بسبب مقاومته لعناصر القوة العمومية ومحاولة فراره ، فكيف يأتي اليوم بناجح ويتهم المديرية العامة للأمن ويتطاول عليها بادعاءات مزيفة أنكرها نفسه وهيئة دفاعه في وقت سابق؟. ما الغرض من الخروج بمثل هذه الخرجات الملغومة في ملفات معروضة على القضاء ..؟ هل جماعة العدل والإحسان لم تستيقظ لحدود اللحظة من سباتها.. ووراء ذلك ؟ أم أن بناجح يجتهد ويبحث عن الجيمات الفيسبوكية من طرف أخواته وإخوانه...؟