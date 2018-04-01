 بعد أغنيته الخاصة بمشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا.. قنـاة''بي إن سبور'' تقدم عرضا مهما للفنان حاتم عمور ﻿
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بعد أغنيته الخاصة بمشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا.. قنـاة''بي إن سبور'' تقدم عرضا مهما للفنان حاتم عمور

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 15:06 بعد أغنيته الخاصة بمشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا.. قنـاةبي إن سبور تقدم عرضا مهما للفنان حاتم عمور | سبور
بعد أغنيته الخاصة بمشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا.. قنـاة''بي إن سبور'' تقدم عرضا مهما للفنان حاتم عمور
بعد أغنيته الخاصة بمشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا ،دخلت مجموعة قنوات ''بي إن سبور'' القطرية، في مفاوضات جادة مع الفنان المغربي حاتم عمور من أجل بث أغنيته ''فيفا موروكو''، خلال بطولة مونديال

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

 

بعد أغنيته الخاصة بمشاركة المنتخب المغربي في مونديال روسيا ،دخلت مجموعة قنوات ''بي إن سبور'' القطرية، في مفاوضات جادة مع الفنان المغربي حاتم عمور من أجل بث أغنيته ''فيفا موروكو''، خلال بطولة مونديال روسيا سنة 2018.

وكشفت مصادر قريبة من حاتم عمور أن مجموعة القنوات القطرية دخلت في مفاوضات مهمة لبث أغنيته الشهيرة رفقة لاعبي المنتخب المغربي عبر قنواتها أياما قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وحسب ذات المصادر، فإن الفنان عمور،أبدى موافقته الأولية ليتم بث الأغنية التحفيزية عبر كل القنوات المغربية الفضائية والأرضية سيما أنها لقيت تفاعلا وإعجابا كبيرا من قبل الجمهور المغربي.

‫شوف تيفي

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