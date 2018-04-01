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لجنة ''تاسك فورس'' تحط الرحال بملعب الرجاء و الوداد يوم غد الخميس

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 14:51 لجنة تاسك فورس تحط الرحال بملعب الرجاء و الوداد يوم غد الخميس | سبور
لجنة ''تاسك فورس'' تحط الرحال بملعب الرجاء و الوداد يوم غد الخميس
كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' ستحط الرحال بمدينة الدارالبيضاء غدا الخميس، من أجل زيارة ملعب الوازيس التابع لفريق الرجاء

 ''شوف سبور''

كشفت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن لجنة ''تاسك فورس'' التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' ستحط الرحال بمدينة الدارالبيضاء غدا الخميس، من أجل زيارة ملعب الوازيس التابع لفريق الرجاء الرياضي و ملعب بنجلون التابع لفريق الوداد الرياضي .

وأضافت نفس المصادر، أن زيارة ملعبي الوازيس و بنجلون من طرف لجنة ''تاسك فورس'' لم تكن مبرمجة سابقا، كما ستزور اللجنة ملعب الدار البيضاء الكبير، ثم ''كورنيش'' عين الذئاب، ومسجد الحسن الثاني إضافة إلى منتجع ''سندباد''، الذي سيكون منطقة احتفالات المشجعين ''Fan Fest'' التي يتضمنها الملف المغربي.

 وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء مونديال 2026 تاسك فورس الملف المغربي الرجاء الرياضي الوداد الرياضي

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