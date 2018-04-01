 عــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار شرطي بمسدسه الوظيفي بوجدة و هذا ما قالته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية | دولي

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026 | بووز

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج

عاجل..أبطال مسلسل سامحيني منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎ | ثقافة و فنون

عاجل..أبطال مسلسل ''سامحيني'' منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎

بالصورة..تصوير الجزء الثالث من السلسة المثيرة للجدل La Casa de Papel | ثقافة و فنون

بالصورة..تصوير الجزء الثالث من السلسة المثيرة للجدل '' La Casa de Papel''

عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عاجل و بالصورة..إنقلاب رموك قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..إنقلاب ''رموك'' قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع''

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش | حوادث و حقوق

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

عــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار شرطي بمسدسه الوظيفي بوجدة و هذا ما قالته

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 14:47 عــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار شرطي بمسدسه الوظيفي بوجدة و هذا ما قالته | مجتمع
عــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار شرطي بمسدسه الوظيفي بوجدة و هذا ما قالته
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأربعاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شرطي على تعريض نفسه لإيذاء عمدي على مستوى

شـــوف تيفي:

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأربعاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شرطي على تعريض نفسه لإيذاء عمدي على مستوى الجهة اليسرى من الصدر بواسطة رصاصة من مسدسه الوظيفي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشرطي المذكور كان خارج أوقات عمله، وتحديدا داخل سيارته الخاصة المستوقفة أمام مسكنه الشخصي، وذلك عندما أطلق رصاصة من مسدسه الوظيفي في اتجاه جانبه الأيسر، قبل أن يقوم بإشعار زوجته بذلك والتي أخطرت بدورها مصالح الأمن بالواقعة.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالشرطي المصاب بالمستشفى الجامعي بمدينة وجدة رهن العلاجات الضرورية، حيث تبدو حالته الصحية مستقرة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض تحديد أسباب وظروف وملابسات إقدامه على ارتكاب هذا الفعل

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب وجدة مسدس وظيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حسن بناجح رجل المغالطات بامتياز يعيش حالة شرود لا تنتهي ... فهل جماعة العدل والإحسان تحاول الركوب على مزاعم تعذيب ناصر الزفزافي ...؟ | مجتمع

''حسن بناجح'' رجل المغالطات بامتياز يعيش حالة شرود لا تنتهي ... فهل جماعة ''العدل والإحسان'' تحاول الركوب على مزاعم تعذيب ''ناصر الزفزافي'' ...؟

هذه هي المعطيات الخاصة بالمنتجات الغذائية وأسعارها بالمغرب خلال شهر رمضان | مجتمع

هذه هي المعطيات الخاصة بالمنتجات الغذائية وأسعارها بالمغرب خلال شهر رمضان

مصدر أمني يرد على تصريحات عضو جماعة العدل و الإحسان حسن بناجح حول مزاعم تعذيب طفل قاصر | مجتمع

مصدر أمني يرد على تصريحات عضو جماعة العدل و الإحسان ''حسن بناجح'' حول مزاعم تعذيب طفل قاصر

خطير..بعد آســفي..مجهولون يقتحمون مدرسة باشتوكة أيت بها ويخربون عدد من تجهيزاتها‎ | مجتمع

خطير..بعد آســفي..مجهولون يقتحمون مدرسة باشتوكة أيت بها ويخربون عدد من تجهيزاتها‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طــريف و بالفيديو..كمال و منار كيغنيو الأغنية الشهيرة | بــووز
منذ 10 دقائق

طــريف و بالفيديو..كمال و منار كيغنيو الأغنية الشهيرة

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح | قنوات أخرى

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح

جد مؤثر..أول تصريح لأخت العروسة اللي ماتت فليلة الدُخلة فالفنيدق..هاكيفاش عاشت ختي اللحظات الأخيرة قبل متموت سمعتها كتغوت و مخلاونيش نطلع عندها لبيتها و هاشنو دار رجلها..ختي ماتت بالحناء ديالها | خارج البلاطو

جد مؤثر..أول تصريح لأخت العروسة اللي ماتت فليلة الدُخلة فالفنيدق..هاكيفاش عاشت ختي اللحظات الأخيرة قبل متموت سمعتها كتغوت و مخلاونيش نطلع عندها لبيتها و هاشنو دار رجلها..ختي ماتت بالحناء ديالها

قبل مباراة الرجاء و زناكو..وزير الشغل يتيم لشوف تيفي.. الرجاء عالمي و خاص الأحزاب السياسية يْبعدو على الرجاء و الوداد | خارج البلاطو

قبل مباراة الرجاء و زناكو..وزير الشغل يتيم لشوف تيفي.. الرجاء عالمي و خاص الأحزاب السياسية يْبعدو على الرجاء و الوداد

﻿

آخر المستجدات

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية | دولي
منذ 2 دقائق

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026 | بووز

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.