تغيير الزي الرسمي الخاص بموظفي إدارة السجون بالمغرب+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستكشف نهاية شهر أبريل الجاري عن الزي الجديد الخاص بموظفي إدارة السجون.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستكشف نهاية شهر أبريل الجاري عن الزي الجديد الخاص بموظفي إدارة السجون.

وأوضح المصدر ذاته أن الكشف عن الزي الجديد لموظفي إدارة السجون، سيتم بالموازاة مع الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء المندوبية العامة لإدارة السجون، مشيرا إلى أن العاصمة الرباط، من المنتظر أن تشهد نهاية شهر أبريل حفلا سيتم خلاله الكشف عن هذا الزي الجديد.

وأكد ذات المصدر أن هذا الزي الجديد، لا يشبه الزي الحالي، حيث تتوفر فيه العديد من المعايير الجديدة التي وصفها بـ ''الممتازة'' والتي من شأنها تمكين الموظف من القيام بواجبه المهني في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن التغيير الجديد سيشمل زي الشتاء والصيف.