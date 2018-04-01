مصدر أمني يرد على تصريحات عضو جماعة العدل و الإحسان ''حسن بناجح'' حول مزاعم تعذيب طفل قاصر ﻿

يبدو أن حسن بناجح عضو جماعة العدل والإحسان، لم ينتبه لبلاغ صادر عن مديرية الحموشي حول مزاعم تعذيب طفل قاصر يوم أمس الثلاثاء، و خرج بتدوينة مثيرة عبر حسابه بالفايسبوك قال من خلالها إن'' الصمت يؤكد

شــــوف تيفي:

يبدو أن حسن بناجح عضو جماعة العدل والإحسان، لم ينتبه لبلاغ صادر عن مديرية الحموشي حول مزاعم تعذيب طفل قاصر يوم أمس الثلاثاء، و خرج بتدوينة مثيرة عبر حسابه بالفايسبوك قال من خلالها إن'' الصمت يؤكد وقائع ومزاعم التعذيب''.

مصدر أمني لـ''شوف تيفي'' اعتبر التدوينة '' استنباطات شخصية'' صادرة عن حسن بناجح، ''، وكأن لسان حاله يتحدث بقول الغزالي الذي قال'' السكوت في معرض الحاجة إلى بيان فهو بيان''، في حين أن الحديث عن مزاعم التعذيب من عدمها في القانون الوضعي، لا يتوقف على تكهنات واستنباطات شخصية، وإنما على إثباتات ووقائع دقيقة، ويقتضي توافر عناصر تأسيسية متلازمة، مادية ومعنوية، تقوم معها جريمة التعذيب وفق أحكام الفصل 1-231 من القانون الجنائي المغربي.

واستغرب المصدر ذاته، كيف أن حسن بناجح اعتبر بأن ''الصمت يؤكد هذه الوقائع كما أن الجزم بوقوع التعذيب لا يتأسس على تصريحات متهم ما، أو على استنباطات حسن بناجح الفايسبوكية، وإنما يقتضي قيام الأركان المادية للجريمة التي تميز بين العذاب والألم الشديد الجسدي أو النفسي الذي ينجم عن فعل يرتكبه موظف عمومي أثناء البحث والتحقيق من جهة، وبين الاستعمال المشروع للقوة عند توقيف متهم أبدى مقاومة في مواجهة عناصر الأمن، وكان يحيط نفسه بحراس شخصين وعناصر للحماية، وكان يستعد للفرار خارج المغرب بطريقة سرية، يضيف المصدر الأمني.

وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني ردّت على مزاعم تعذيب طفل قاصر يدعى أيمن (ب)، بعدما تم اتهام موظفي الشرطة تلميحا بهذه الأفعال المفبركة على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي مسألة تختلف عن المزاعم التي يتحدث عنها المتهمين أمام هيئة المحكمة وخلال أطوار المحاكمة، والتي يبقى فيها القضاء هو المؤهل والمختص للتحقق منها والبت فيها.