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فيفا يقدم مشروعه لتعويض كأس القارات بكأس العالم للاندية بحلة جديدة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 14:06 فيفا يقدم مشروعه لتعويض كأس القارات بكأس العالم للاندية بحلة جديدة | سبور
فيفا يقدم مشروعه لتعويض كأس القارات بكأس العالم للاندية بحلة جديدة
قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشروعه الجديد المتعلق بكأس العالم للأندية، والتي ستحل بموجبه بدلا من كأس القارات وتقام مرة كل أربعة أعوام بدء من 2021.

'' شوف سبور''

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مشروعه الجديد المتعلق بكأس العالم للأندية، والتي ستحل بموجبه بدلا من كأس القارات وتقام مرة كل أربعة أعوام بدء من 2021.

وتقدم جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي السويسري ، برسالة موجهة إلى رؤساء الاتحادات القارية، تتضمن مشروعا يقضي بإقامة كأس العالم للأندية مرة كل أربعة أعوام بدء من سنة 2021، كما تضمن المشروع اقتراح نقل موعد إقامة البطولة من دجنبر (موعد مونديال الأندية) إلى يونيو (موعد كأس القارات)، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم.

ولن يتعارض النظام الجديد للبطولة مع رزنامة البطولات المحلية في معظم الدول وتحديدا الدوريات الأوروبية. وبحسب المقترح، ستقام البطولة على مدى 18 يوما، على أن يتم بحث المزيد من التفاصيل في اجتماعات تشاورية مقبلة، قبل اعتماد صيغة نهائية.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العالم للأندية 2017 في الإمارات، وشهدت فوز ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، على منافسه البرازيلي غريميو بورتو أليغري (بهدف لصفر) في النهائي، ليصبح أول فريق يحتفظ بلقبه في كأس العالم للأندية، فيما أقيمت النسخة الأخيرة من كأس القارات بين يونيو ويوليو 2017، في روسيا المضيفة لمونديال 2018.

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