بالصورة..شوفو أش داروا مراقبين لشاب لم يسدد ثمن تذكرة حافلة النقل العمومي بأكادير ﻿

تعرض شاب عشريني يوم أمس الثلاثاء لاعتداء شنيع من طرف مراقبين تابعين لإحدى شركات النقل العمومي بمدينة أكادير، وذلك بعد تخلفه عن أداء واجب تذكرة ركوب الحافلة.

شوف تيفي:أكادير

تعرض شاب عشريني يوم أمس الثلاثاء لاعتداء شنيع من طرف مراقبين تابعين لإحدى شركات النقل العمومي بمدينة أكادير، وذلك بعد تخلفه عن أداء واجب تذكرة ركوب الحافلة.

وحسب مصدر خاص لشوف تيفي فإن الضحية تفاجأ بصعود المراقبين للحافلة وهو لا يتوفر على تذكرة الرحلة، ما جعل المراقبين يعرضونه للضرب واللكم، الأمر الذي تسبب له في عدد من الجروح والرضوض على مستوى عنقه ووجه.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحية أكد للمراقبين أن حقيبته الجيبية تعرضت للضياع وهو ما دفعه للصعود للحافلة دون أداء ثمن الرحلة، ولم تشفع له هذه المبررات لدى المراقبين إذ إنهالوا عليه بالضرب والرفس أمام مرأى كل ركاب الحافلة في مشهد غير إنساني يثير أكثر من علامات الاستفهام.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة عددا من الاعتداءات التي يقترفها بعض المراقبين، الذين يتم توظيفهم من أصحاب السوابق العدلية ضد زبناء حافلات النقل الحضري بأكادير، ويكون بعضهم تحت تأثير المخدرات، قد يعرض حياة المواطنين للخطر خاصة ذوي الأمراض المزمنة، مما بات معه دق ناقوس الخطر تجاه تصرفات هؤلاء للحد من هذا التسيب، وذلك باللجوء لمسطرة الزجر القانونية التي ينظمها القانون الداخلي للشركة.