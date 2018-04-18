 بالصورة..شوفو أش داروا مراقبين لشاب لم يسدد ثمن تذكرة حافلة النقل العمومي بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية | دولي

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026 | بووز

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج

عاجل..أبطال مسلسل سامحيني منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎ | ثقافة و فنون

عاجل..أبطال مسلسل ''سامحيني'' منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎

بالصورة..تصوير الجزء الثالث من السلسة المثيرة للجدل La Casa de Papel | ثقافة و فنون

بالصورة..تصوير الجزء الثالث من السلسة المثيرة للجدل '' La Casa de Papel''

عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عاجل و بالصورة..إنقلاب رموك قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..إنقلاب ''رموك'' قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع''

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش | حوادث و حقوق

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بالصورة..شوفو أش داروا مراقبين لشاب لم يسدد ثمن تذكرة حافلة النقل العمومي بأكادير

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 14:03 بالصورة..شوفو أش داروا مراقبين لشاب لم يسدد ثمن تذكرة حافلة النقل العمومي بأكادير | حوادث و حقوق
بالصورة..شوفو أش داروا مراقبين لشاب لم يسدد ثمن تذكرة حافلة النقل العمومي بأكادير
تعرض شاب عشريني يوم أمس الثلاثاء لاعتداء شنيع من طرف مراقبين تابعين لإحدى شركات النقل العمومي بمدينة أكادير، وذلك بعد تخلفه عن أداء واجب تذكرة ركوب الحافلة.

شوف تيفي:أكادير

 تعرض شاب عشريني يوم أمس الثلاثاء لاعتداء شنيع من طرف مراقبين تابعين لإحدى شركات النقل العمومي بمدينة أكادير، وذلك بعد تخلفه عن أداء واجب تذكرة ركوب الحافلة.

وحسب مصدر خاص لشوف تيفي فإن الضحية تفاجأ بصعود المراقبين للحافلة وهو لا يتوفر على تذكرة الرحلة، ما جعل المراقبين يعرضونه للضرب واللكم، الأمر الذي تسبب له في عدد من الجروح والرضوض على مستوى عنقه ووجه.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحية أكد للمراقبين أن حقيبته الجيبية تعرضت للضياع وهو ما دفعه للصعود للحافلة دون أداء ثمن الرحلة، ولم تشفع له هذه المبررات لدى المراقبين إذ إنهالوا عليه بالضرب والرفس أمام مرأى كل ركاب الحافلة في مشهد غير إنساني يثير أكثر من علامات الاستفهام.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة عددا من الاعتداءات التي يقترفها بعض المراقبين، الذين يتم توظيفهم من أصحاب السوابق العدلية ضد زبناء حافلات النقل الحضري بأكادير، ويكون بعضهم تحت تأثير المخدرات، قد يعرض حياة المواطنين للخطر خاصة ذوي الأمراض المزمنة، مما بات معه دق ناقوس الخطر تجاه تصرفات هؤلاء للحد من هذا التسيب، وذلك باللجوء لمسطرة الزجر القانونية التي ينظمها القانون الداخلي للشركة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفيأكاديراعتداءمراقبينحافلةجروحوحشي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

عاجل و بالصورة..إنقلاب رموك قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..إنقلاب ''رموك'' قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع''

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش | حوادث و حقوق

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش

عــاجل.. بوليســـي انتاحر بالقرطاس فوجدة | حوادث و حقوق

عــاجل.. بوليســـي انتاحر بالقرطاس فوجدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طــريف و بالفيديو..كمال و منار كيغنيو الأغنية الشهيرة | بــووز
منذ 12 دقيقة

طــريف و بالفيديو..كمال و منار كيغنيو الأغنية الشهيرة

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح | قنوات أخرى

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح

جد مؤثر..أول تصريح لأخت العروسة اللي ماتت فليلة الدُخلة فالفنيدق..هاكيفاش عاشت ختي اللحظات الأخيرة قبل متموت سمعتها كتغوت و مخلاونيش نطلع عندها لبيتها و هاشنو دار رجلها..ختي ماتت بالحناء ديالها | خارج البلاطو

جد مؤثر..أول تصريح لأخت العروسة اللي ماتت فليلة الدُخلة فالفنيدق..هاكيفاش عاشت ختي اللحظات الأخيرة قبل متموت سمعتها كتغوت و مخلاونيش نطلع عندها لبيتها و هاشنو دار رجلها..ختي ماتت بالحناء ديالها

قبل مباراة الرجاء و زناكو..وزير الشغل يتيم لشوف تيفي.. الرجاء عالمي و خاص الأحزاب السياسية يْبعدو على الرجاء و الوداد | خارج البلاطو

قبل مباراة الرجاء و زناكو..وزير الشغل يتيم لشوف تيفي.. الرجاء عالمي و خاص الأحزاب السياسية يْبعدو على الرجاء و الوداد

﻿

آخر المستجدات

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية | دولي
منذ 5 دقائق

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026 | بووز

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.