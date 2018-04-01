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طاقم تحكيمي مغربي لقيادة مباراة النجم الساحلي وبريميرو أغوستو

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 14:00 طاقم تحكيمي مغربي لقيادة مباراة النجم الساحلي وبريميرو أغوستو | سبور
طاقم تحكيمي مغربي لقيادة مباراة النجم الساحلي وبريميرو أغوستو
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن رضوان جيد الحكم المغربي سيقود مباراة النجم الساحلي التونسي ومضيفه بريميرو أغوستو الأنغولي، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقررة يوم

'' شوف سبور''

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن رضوان جيد الحكم المغربي سيقود مباراة النجم الساحلي التونسي ومضيفه بريميرو أغوستو الأنغولي، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقررة يوم 5 ماي على أرضية ملعب سيداد إنيفار بأنغولا .

واختارت الكونفدرالية الإفريقية طاقما تحكيميا من المغرب بقيادة رضوان جيد كحكم ساحة، بمساعدة كل من هشام آيت عبو و يحيى النوالي، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع لسمير الكزاز.

وسبق لرضوان جيد أن قاد مباراة الديربي السبت الماضي، برسم الدورة 25 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب رضوان جيد عصبة الأبطال الإفريقية

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