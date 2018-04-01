بعد تعاقد الجيش مع فاخر.. عبدالرزاق خيري يقترب من تدريب هذا الفريق في القسم الثاني ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي المغرب الفاسي، ربطوا الاتصال بالإطار الوطني عبدالرزاق خيري مدرب فريق الجيش الملكي، من أجل تدريب ''الماص'' خلفا للمدرب الحالي طارق السكتيوي.

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن مسؤولي المغرب الفاسي، ربطوا الاتصال بالإطار الوطني عبدالرزاق خيري مدرب فريق الجيش الملكي، من أجل تدريب ''الماص'' خلفا للمدرب الحالي طارق السكتيوي.

وأضافت نفس المصادر، أن إدارة الفريق الفاسي، ترغب في التعاقد مع عبدالرزاق خيري الموسم المقبل، من أجل تحقيق الصعود إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية.

ويذكر أن مسؤولي الجيش الملكي، كانوا قد تعاقدوا رسميا مع الإطار الوطني امحمد فاخر لمدة سنتين، عوض المدرب الحالي للفريق العسكري عبدالرزاق خيري قبل 5 دورات من نهاية البطولة الاحترافية.