 توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات بالنــاظور ﻿
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توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات بالنــاظور

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 13:54 توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات بالنــاظور | حوادث و حقوق
توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات بالنــاظور
كما و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف عشرة

 

شـــوف تيفي:

كما و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف عشرة أشخاص، من ضمنهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن عناصر الشرطة القضائية باشرت إجراءات التوقيف، بشكل متزامن، في كل من الناظور وزايو ودوار آيت مايت بمنطقة بني سعيد الكبداني على بعد 60 كيلومترا غرب الناظور، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 6 أطنان و240 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و80 كيلوغراما من مخدر الكيف، وأسلحة بيضاء، وثلاثة سيارات مسجلة بالمغرب وثلاثة سيارات أخرى مسجلة بالخارج، يشتبه في تسخيرها لنقل وتهريب المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه، ورصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية، فضلا عن الكشف عن طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل الأشخاص الموقوفين في هذه القضية.

ويندرج تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حسب البلاغ، في سياق تكثيف الجهود وعمليات التنسيق بين عناصر الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك من أجل ضمان المكافحة الفعالة لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بلاغ مديرية الأمن الحموشي الناظور

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