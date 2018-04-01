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المغرب يتوج بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 13:52 المغرب يتوج بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف | دولي
المغرب يتوج بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف
توج المغرب بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف، المنعقد في الفترة من 11 إلى 17أبريل 2018 بمدينة جنيف السويسرية.

شوف تيفي

توج المغرب بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف، المنعقد في الفترة من 11 إلى 17أبريل 2018 بمدينة جنيف السويسرية.

وفازت مدرسة علوم المهندس بالميدالية الذهبية، من خلال فريق ''سمارتي لاب'' التابع للمدرسة المغربية، العامل بمختبرها للبحث والتطوير والابتكار في المعرض الدولي للاختراعات بجنيف لاختراعه المصنف في فئة ''حماية البيئة - الطاقات''، حيث يقوم الجهاز الذكي تلقائيًا بتغيير اتجاه الألواح الكهروضوئية لإزالة الغبار أو جزيئات الرمل التي يمكن أن تتراكم على سطحها بشكل منتظم.

وتضمن هذه التقنية أقصى أداء للألواح على المدى الطويل مع تجنب استخدام مخزون المياه الثمينة وتلوث الهواء.

ويعد معرض جنيف الدولي للاختراعات الذي تأسس سنة 1972، ساحة مفتوحة لعرض أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

وجدير بالذكر أن ''سمارتي لاب تتوفر على 12 براءة اختراع وطنية ودولية و18 جائزة على المستوى الوطني والدولي.

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المغرب شوف تيفي الميدالية الذهبية جنيف سويسرا المعرض الدولي للاختراعات

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