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خطير..بعد آســفي..مجهولون يقتحمون مدرسة باشتوكة أيت بها ويخربون عدد من تجهيزاتها‎

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 13:51 خطير..بعد آســفي..مجهولون يقتحمون مدرسة باشتوكة أيت بها ويخربون عدد من تجهيزاتها‎ | مجتمع
خطير..بعد آســفي..مجهولون يقتحمون مدرسة باشتوكة أيت بها ويخربون عدد من تجهيزاتها‎
كشفت مصادر تربوية لـ''شوف تيفي'' عن إقدام مجهولين ليلة أمس الأحد على إقتحام مؤسسة تعليمية باشتوكة أيت بها وتخريب عدد من مرافقها وتجهيزاتها الأساسية.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر تربوية لـ''شوف تيفي'' عن إقدام مجهولين ليلة أمس الأحد على إقتحام مؤسسة تعليمية باشتوكة أيت بها وتخريب عدد من مرافقها وتجهيزاتها الأساسية.

وأشارت مصادر ''شوف تيفي''، أن الأطر التربوية من أساتدة وموظفين إداريين تابعين لمدرسة النخيل بجماعة أيت عميرة تفاجؤا على مستوى الصباح بوجود عدد من الكراسي والمقاعد الدراسية المكسرة بجنبات الأقسام، إضافة إلى قيام المعتدين على التغوط داخل عدد من الحجرات الدراسية وتذنيسها.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحادث خلف موجة من الإستنكار لدى مختلف الأطر التعليمية، التي أدانت بشدة هذا الإعتداء الهمجي، ونددت بضرورة تحرك المصالح الأمنية لتوقيف المعتدين وتقديمهم للعدالة.

وفي هذا الصدد أكد عضو داخل الجامعة الوطنية فرع أيت عميرة سيدي بيبي، والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (أكد) لموقع ''شوف تيفي''، أن هذا الاعتداء الذي تزامن مع دخول التلاميذ من عطلة الفترة البينية الربيعية، هو إعتداء جبان ولا يمكن السكوت عنه، وستقوم إدارة المؤسسة المعنية بإتخاد كافة الإجراءات القانونية لمتابعة المتورطين في هذا الحادث ومساندة بالجامعة الوطنية، التي تعريب عن إدانتها للتخريب والتدنيس الذي طال حجرات الدراسة، والعبث بوثائق التلاميذ والأساتذة وسرقة بعض ممتلكات المؤسسة.

وطالب ذات المتحدث من السلطات الأمنية تكثيف جهوذاها في سبيل حماية المؤسسات التعليمية، وتوفير الأمن بمحيطها تفاديا لتكرار مثل هذه السيناريوهات التي تعيد المغرب لسنوات السيبة وفق تعبيره.

‫شوف تيفي

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