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بالصور.. تدخل بطولي لرجل شرطة أطاح بلص خطير بالبيضاء

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 13:42 بالصور.. تدخل بطولي لرجل شرطة أطاح بلص خطير بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. تدخل بطولي لرجل شرطة أطاح بلص خطير بالبيضاء
أوقف رجل شرطة ينتمي لفرقة الصقور بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، مساء أمس الاثنين، أحد أخطر اللصوص بدرب السلطان بالبيضاء، بعد ضبطه متلبسا باعتراض فتاة لسرقة ما بحوزتها.

"شوف تيفي"


أوقف رجل شرطة ينتمي لفرقة الصقور بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، مساء أمس الاثنين، أحد أخطر اللصوص بدرب السلطان بالبيضاء، بعد ضبطه متلبسا باعتراض فتاة لسرقة ما بحوزتها.

وأوضح مصدر مطلع ل"شوف تيفي" أن رجل الشرطة كان خارج أوقات العمل، وخلال مروره بالقرب من شارع الفداء، عاين قيام لص قوي البنية باعتراض سبيل فتاة لسرقة ما بحوزتها، ليتدخل من أجل إيقافه بعدما تبادل معه الضرب.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشرطي وبالرغم من إصابته على مستوى اليد تمكن من السيطرة على اللص، قبل أن ينتقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطي لص البيضاء فرقة الصقور

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