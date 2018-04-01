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محمد صلاح يفرض نفسه في الدوري الإنجليزي

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 13:48 محمد صلاح يفرض نفسه في الدوري الإنجليزي | سبور
محمد صلاح يفرض نفسه في الدوري الإنجليزي
اختير المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم لهذا الموسم، والتي عادت خمسة مراكز فيها للاعبي مانشستر سيتي الذي حسم لقب 2017-2018

'' شوف سبور''

اختير المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم لهذا الموسم، والتي عادت خمسة مراكز فيها للاعبي مانشستر سيتي الذي حسم لقب 2017-2018 لصالحه، بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين.

وهيمن لاعبو سيتي الذي قاده المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا هذا الموسم على لقب خامس في بطولة إنكلترا وثالث منذ بدء اعتماد الدوري الممتاز (موسم 1992-1993)، على التشكيلة المثالية، يتقدمهم البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وباستثناء لاعب سيتي الألماني لوروا سانيه، ضمت التشكيلة المثالية كل اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في الدوري الإنكليزي، وهم صلاح ودي بروين وأغويرو ودي خيا وكاين. ومن المقرر أن يقام حفل منح الجائزة يوم الأحد المقبل في لندن.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

الدفاع: كايل ووكر والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، البلجيكي يان فيرتونغن (توتنهام)، والإسباني ماركوس ألونسو (تشلسي)

خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبر)

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).

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