خاص.. هذا هو الفريق الإماراتي الذي خطف العطوشي من الوداد ﻿

كشفت مصادر ودادية، أن اللاعب أمين العطوشي حسم في العروض التي توصل بها من الدوري الإماراتي، مؤكدا أنه سيحمل قميص فريق الظفرة الإماراتي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر ودادية، أن اللاعب أمين العطوشي حسم في العروض التي توصل بها من الدوري الإماراتي، مؤكدا أنه سيحمل قميص فريق الظفرة الإماراتي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الفريق الإماراتي تقدم بعرض محترم من أجل حسم صفقة انتقال العطوشي الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

وقدم العطوشي مسيرة جيدة رفقة فريقه الوداد البيضاوي لكرة القدم، توج من خلالها بالعديد من الألقاب الدولية والمحلية أبرزها كأس السوبر الإفريقي عصبة الأبطال والبطولة الاحترافية.