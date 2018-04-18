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مقتل طالب مغربي على يد زميله المغربي بأوكرانيا+ صور وتفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 13:33 مقتل طالب مغربي على يد زميله المغربي بأوكرانيا+ صور وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
مقتل طالب مغربي على يد زميله المغربي بأوكرانيا+ صور وتفاصيل مؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن طالبا مغربيا في عقده الثاني، سقط، الأسبوع الماضي، ضحية جريمة قتل بشعة بأوكرانيا، بطلها زميله المغربي الذي وجه له ضربة من الخلف بواسطة أداة حادة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن طالبا مغربيا في عقده الثاني، سقط، الأسبوع الماضي، ضحية جريمة قتل بشعة بأوكرانيا، بطلها زميله المغربي الذي وجه له ضربة من الخلف بواسطة أداة حادة.

وحسب شقيق الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" فإنه كان ينوي بعث مبلغ ألفي دولار لشقيقه "أ" حتى يستطيع مواصلة مشواره الدراسي، وهي المعلومة التي وصلت للجاني المدعو "أ.ن" المنحدر من مدينة خنيفرة، ليقوم هذا الأخير، وسط الأسبوع الجاري باستدراج الضحية إلى منطقة قريبة من إحدى المقابر، قبل أن يوجه له ضربة بواسطة آلة حادة من الخلف.

وأوضح شقيق الضحية أن القاتل، سرق لشقيقه ساعته اليدوية و"سلسلة" عنق، وتحصل على مفاتيح غرفته، التي انتقل إليها وحاول البحث فيها عن المال لاعتقاده بتوصل الضحية بمبلغ مالي من أسرته.

وأكد المتحدث أن الشرطة الأوكرانية، وبعد العثور على جثة شقيقه، فتحت تحقيقا، وتمكنت من إيقاف القاتل المعروف بين زملائه بأخلاقه السيئة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة الأوكرانية الدراسي خنيفرة الضحية

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