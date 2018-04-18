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فضيحة..تفاصيل جديدة بخصوص الفيديو اللي صوراتو فتاة من داخل حمام شعبي+صور

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 12:49 فضيحة..تفاصيل جديدة بخصوص الفيديو اللي صوراتو فتاة من داخل حمام شعبي+صور | حوادث و حقوق
فضيحة..تفاصيل جديدة بخصوص الفيديو اللي صوراتو فتاة من داخل حمام شعبي+صور
بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام فتاة بتصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي بإحدى المدن المغربية، تفاعل آلاف النشطاء، حيث أكد الجميع أن الأمر يتعلق بتحد أطلقته مجموعة فيسبوكية

"شوف تيفي"

بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع فيديو جد صادم، يظهر قيام فتاة بتصوير نساء عاريات داخل حمام شعبي بإحدى المدن المغربية، تفاعل آلاف النشطاء، حيث أكد الجميع أن الأمر يتعلق بتحد أطلقته مجموعة فيسبوكية خاصة بـ "البنات"، أطلقت عليه "فيديو من لحمام".

وأوضح النشطاء في تفاعلهم مع هذا الفيديو عن صدمتهم، معبرين عن تخوفهم من ظهور فيديوهات أخرى تم تصويرها من داخل حمامات شعبية، موضحين أن عاملات في الدعارة، كن وراء إطلاق هذا التحدي.

وطالب الجميع المصالح الأمنية بفتح تحقيق وكشف حقيقة هذا التحدي للإطاحة بالمتورطات في إطلاقه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حمام شعبي فيديوهات الدعارة

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