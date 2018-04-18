إجراءات صــارمة يتخدها الخيار بعد خطأٍ مس الوحدة الترابية للمملكة..وقناة ميدي 1 تيفي تُجمد مهام رئيس التحرير ﻿

مباشرة بعد بثها مقطع فيديو مدته 10 دقائق، يضــم خطأ في العبارة التوضيحية، التي رافقت بث مقتطف من تصريح، دافيد بولوك، الخبير الأمريكي وكبير الباحثين في معهد واشنطن للشرق الأدنى، حيت كتبت ''تسلل

شـــوف تيفي:

مباشرة بعد بثها مقطع فيديو مدته 10 دقائق، يضــم خطأ في العبارة التوضيحية، التي رافقت بث مقتطف من تصريح، دافيد بولوك، الخبير الأمريكي وكبير الباحثين في معهد واشنطن للشرق الأدنى، حيت كتبت "تسلل المغرب إلى المنطقة العازلة استفزاز صارخ"، نشرت قناة ميدي1 تيفي يومه الأربعاء، توضيحا اعتذرت من خلاله لمشاهديها و لعموم المغاربة.

وحسب البيان الذي نشرته عبر موقها الالكتروني، اتخذت القناة بمجرد معاينة هذا الخطأ غير المقبول، والمتعارض جملة وتفصيلا مع ثوابت وتوجهات السياسة التحريرية لقناة "ميدي1 تيفي"، الصارمة في أسلوب تناولها لقضية الوحدة الترابية للمملكة، مجموعة من الإجراءات واعتبارا لكون المسؤولية الأولى والمباشرة في ارتكاب هذا الخطأ، تقع على عاتق رئيس التحرير للفترة الصباحية من البث، فقد تم اتخاذ قرار فوري بتجميد مهامه، بانتظار إنهاء كل التحريات المهنية والإدارية، التي تستدعيها هذه الواقعة، مع الحرص الشديد على عدم تكرار أي خطأ من هذا النوع، لاسيما و عموم مشاهدي قناة "ميدي1 تيفي"، يدركون الانخراط التام للقناة في الدفاع عن ثوابت المملكة، وتثمين منجزاتها، ونصرة قضية وحدتها الترابية، وذلك بالتزام وثبات ومهنية.

و كشف البيان أن القناة سجلت بكل أسف، حصول هذا الخطأ المفاجئ، و تبادر إلى توضيح ملابسات هذه الواقعة إلى عموم مشاهديها، وخاصة من المواطنين المغاربة، وإذ تشرح ملابساته إلى الزملاء في الوسط الإعلامي، فإنها في ذات الوقت، ترفض أي لجوء من أي نوع كان، لاستغلال هذا الخطأ المهني للنيل من قناة "ميدي1 تيفي"، أو التشكيك في مصداقيتها، والإساءة إلى صحافييها واطرها والعاملين بها، والذين لا يدخرون أي جهد من أجل الارتقاء بأداء هذه القناة، إلى مستوى مهني احترافي، من خلال جودة المواد الإخبارية والحوارية التي تقدمها القناة لعموم مشاهديها في المملكة المغربية، وكذا في بقية مناطق العالم.

وتلتزم المديرية المركزية للتحرير وكل طواقمها الصحفية، بمواصلة العمل المهني الجاد، ومضاعفة الجهد واليقظة لمواكبة جهود المملكة في الدفاع عن قضيتها الوطنية الأولى.

و أبدت القناة أسفها الشديد بشأن هذا الخطأ، ولا تتردد في الاعتذار عنه، بحجم إيمانها العميق بمكانة الوحدة الترابية للمملكة في قلوب جميع المغاربة.





