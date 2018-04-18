بالصور...اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بتيزنيت ترفع شعار "ارحل" ضد مندوب الصحة أمام الوزارة ﻿

نظم أفراد اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بمدينة تيزنيت، و أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تيزنيت، اعتصاما يوم أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يطالبون

شوف تيفي:تيزنيت



نظم أفراد اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بمدينة تيزنيت، و أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تيزنيت، اعتصاما يوم أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يطالبون فيها بتحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، وبرحيل مندوب الصحة بالإقليم.

وجاء هذا الاعتصام بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي قادتها اللجنة الشعبية لتتبع الوضع الصحي بمدينة تيزنيت، إثر تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الأول، وغياب بعض الأطر الطبية في عدد من التخصصات الهامة.

ورفع المعتصمون شعارات مناهضة للسياسة الاستشفائية بتيزنيت ولافتة تطالب برحيل المندوب الإقليمي للصحة، ومنددة بتردي الوضع داخل مستشفى المدينة الوحيد.

هذا وسبق، أن وجهت اللجنة الشعبية مراسلة لوزير الصحة تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها تطالبه فيها بتحسين الوضع داخل مستشفى الحسن الأول وبإيفاد لجنة وزارية عاجلة للوقوف على الاختلالات الخطيرة في التدبير والتسيير.

وأكدت اللجنة في مراسلتها أنها وقفت على غياب مجموعة من البنيات والمرافق الصحية خاصة بالمركز الاستشفائي "عبد الله الشفشاوني"، فضلا عن الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية.

يشار إلى أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتيزنيت يتابع عددا من النشطاء داخل اللجنة الشعبية، وذلك برفعه لشكايات ضدهم على إثر الحركات التصعيدية التي يقودونها بالمدينة، وكذا لتورطهم في تصوير إحدى الفيديوهات داخل مستشفى الحسن الأول بدون ترخيص.