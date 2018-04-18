 بالصور...اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بتيزنيت ترفع شعار "ارحل" ضد مندوب الصحة أمام الوزارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية | دولي

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026 | بووز

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج

عاجل..أبطال مسلسل سامحيني منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎ | ثقافة و فنون

عاجل..أبطال مسلسل ''سامحيني'' منار ومحمود يحلان بأكادير في هذا التاريخ‎

بالصورة..تصوير الجزء الثالث من السلسة المثيرة للجدل La Casa de Papel | ثقافة و فنون

بالصورة..تصوير الجزء الثالث من السلسة المثيرة للجدل '' La Casa de Papel''

عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..فوضى كبيرة لحظة انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عاجل و بالصورة..إنقلاب رموك قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالصورة..إنقلاب ''رموك'' قرب ميناء أكادير وهذا ما وقع''

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش | حوادث و حقوق

فيديو خطير..كسيدة خايبة على المباشر في مراكش

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

بالصور...اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بتيزنيت ترفع شعار "ارحل" ضد مندوب الصحة أمام الوزارة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 12:18 بالصور...اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بتيزنيت ترفع شعار ارحل ضد مندوب الصحة أمام الوزارة | مجتمع
بالصور...اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بتيزنيت ترفع شعار "ارحل" ضد مندوب الصحة أمام الوزارة
نظم أفراد اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بمدينة تيزنيت، و أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تيزنيت، اعتصاما يوم أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يطالبون

شوف تيفي:تيزنيت


نظم أفراد اللجنة الشعبية لمتابعة الوضع الصحي بمدينة تيزنيت، و أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تيزنيت، اعتصاما يوم أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يطالبون فيها بتحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، وبرحيل مندوب الصحة بالإقليم.

وجاء هذا الاعتصام بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي قادتها اللجنة الشعبية لتتبع الوضع الصحي بمدينة تيزنيت، إثر تردي الخدمات الصحية بمستشفى الحسن الأول، وغياب بعض الأطر الطبية في عدد من التخصصات الهامة.

ورفع المعتصمون شعارات مناهضة للسياسة الاستشفائية بتيزنيت ولافتة تطالب برحيل المندوب الإقليمي للصحة، ومنددة بتردي الوضع داخل مستشفى المدينة الوحيد.
هذا وسبق، أن وجهت اللجنة الشعبية مراسلة لوزير الصحة تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها تطالبه فيها بتحسين الوضع داخل مستشفى الحسن الأول وبإيفاد لجنة وزارية عاجلة للوقوف على الاختلالات الخطيرة في التدبير والتسيير.

وأكدت اللجنة في مراسلتها أنها وقفت على غياب مجموعة من البنيات والمرافق الصحية خاصة بالمركز الاستشفائي "عبد الله الشفشاوني"، فضلا عن الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية.

يشار إلى أن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتيزنيت يتابع عددا من النشطاء داخل اللجنة الشعبية، وذلك برفعه لشكايات ضدهم على إثر الحركات التصعيدية التي يقودونها بالمدينة، وكذا لتورطهم في تصوير إحدى الفيديوهات داخل مستشفى الحسن الأول بدون ترخيص.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيتيزنيتشعارارحلمندوب الصحةترديوزارة الصحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حسن بناجح رجل المغالطات بامتياز يعيش حالة شرود لا تنتهي ... فهل جماعة العدل والإحسان تحاول الركوب على مزاعم تعذيب ناصر الزفزافي ...؟ | مجتمع

''حسن بناجح'' رجل المغالطات بامتياز يعيش حالة شرود لا تنتهي ... فهل جماعة ''العدل والإحسان'' تحاول الركوب على مزاعم تعذيب ''ناصر الزفزافي'' ...؟

هذه هي المعطيات الخاصة بالمنتجات الغذائية وأسعارها بالمغرب خلال شهر رمضان | مجتمع

هذه هي المعطيات الخاصة بالمنتجات الغذائية وأسعارها بالمغرب خلال شهر رمضان

عــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار شرطي بمسدسه الوظيفي بوجدة و هذا ما قالته | مجتمع

عــاجل:مديرية الحموشي تدخل على خط انتحار شرطي بمسدسه الوظيفي بوجدة و هذا ما قالته

مصدر أمني يرد على تصريحات عضو جماعة العدل و الإحسان حسن بناجح حول مزاعم تعذيب طفل قاصر | مجتمع

مصدر أمني يرد على تصريحات عضو جماعة العدل و الإحسان ''حسن بناجح'' حول مزاعم تعذيب طفل قاصر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو أجواء محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 1 دقيقة

فيديو أجواء محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

طــريف و بالفيديو..كمال و منار كيغنيو الأغنية الشهيرة | بــووز

طــريف و بالفيديو..كمال و منار كيغنيو الأغنية الشهيرة

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح | قنوات أخرى

بالفيديو..الستاتي يقصف مسؤولي مهرجان ألف فرس وفرس بالفقيه بن صالح

جد مؤثر..أول تصريح لأخت العروسة اللي ماتت فليلة الدُخلة فالفنيدق..هاكيفاش عاشت ختي اللحظات الأخيرة قبل متموت سمعتها كتغوت و مخلاونيش نطلع عندها لبيتها و هاشنو دار رجلها..ختي ماتت بالحناء ديالها | خارج البلاطو

جد مؤثر..أول تصريح لأخت العروسة اللي ماتت فليلة الدُخلة فالفنيدق..هاكيفاش عاشت ختي اللحظات الأخيرة قبل متموت سمعتها كتغوت و مخلاونيش نطلع عندها لبيتها و هاشنو دار رجلها..ختي ماتت بالحناء ديالها

﻿

آخر المستجدات

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية | دولي
منذ 7 دقائق

القضاء المصري يحسم في قضية إدراج أبوتريكة في قائمة الشخصيات الإرهابية

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

بالصورة..هذا هو المغربي اللي قتل زميلو المغربي بأوكرانيا+ تفاصيل مؤلمة

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026 | بووز

فيديو : هذا ما قاله هشام الكروج عن ملف المغرب ومساعيه لتنظيم مونديال 2026

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج | بووز

فيديو : حوار بي ان سبورت الشيق مع البطل الأولمبي العالمي هشام الكروج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.