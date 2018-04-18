بالصور.. ميني تسونامي يضرب شاطئ سيدي موسى بسلا ﻿

تسببت الأمواج العاتية التي عرفها شاطئ سيدي موسى بمدينة سلا، صباح يومه الأربعاء، في حمل كمية مهمة من الصخور الصغيرة و إلقائها على الطريق القريبة من الشاطئ.

"شوف تيفي"

تسببت الأمواج العاتية التي عرفها شاطئ سيدي موسى بمدينة سلا، صباح يومه الأربعاء، في حمل كمية مهمة من الصخور الصغيرة و إلقائها على الطريق القريبة من الشاطئ.

وتفاجأ مستخدو الطريق بالشريط الساحلي لشاطئ سيدي موسى، بوصول الرمال والصخور إلى سطح الأرض وانتشارها عبر الطريق، وهو ما يؤكد قوة الأمواج التي ضربت الشاطئ منذ الساعات الأولى من يومه الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن الشريط الساحلي المذكور، شهد سابقا واقعة مماثلة قبل أشهر، تسببت في وصول مياه البحر نظرا لغياب الحواجز إلى العديد من المنازل السكنية.