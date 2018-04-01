 مثير.. السنيني يرد على الرجاويين : ''جمعيات رجاوية بغاو تذاكر فابور وملي ماعطيتهومش دارو عليا حملة'' ﻿
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مثير.. السنيني يرد على الرجاويين : ''جمعيات رجاوية بغاو تذاكر فابور وملي ماعطيتهومش دارو عليا حملة''

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 11:34 مثير.. السنيني يرد على الرجاويين : جمعيات رجاوية بغاو تذاكر فابور وملي ماعطيتهومش دارو عليا حملة | سبور
مثير.. السنيني يرد على الرجاويين : ''جمعيات رجاوية بغاو تذاكر فابور وملي ماعطيتهومش دارو عليا حملة''
كشف حسن السنيني عضو في المكتب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن امتناعه عن تلبية مطالب بعض الجمعيات الرجاوية في منحهم تذاكر مجانية لحضور مباراة زاناكو الزامبي برسم سدس

" شوف سبور": رشيد محمودي

كشف حسن السنيني عضو في المكتب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن امتناعه عن تلبية مطالب بعض الجمعيات الرجاوية في منحهم تذاكر مجانية لحضور مباراة زاناكو الزامبي برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تسبب في حملة فيسبوكية شرسة لمحاربته وإبعاده عن النسور.

وقال السنيني في تصريح لـ " شوف سبور"، إن مجموع التذاكر التي طالبت بها الجمعيات يفوق 1000 تذكرة، الشيء الذي يستحيل توفيره خاصة في ظل الأزمة التي يمر منها النادي، موضحا أن من يحق له التوصل بالتذاكر هم المنخرطون وباقي المسؤولين عن الشركات التي تدعم النادي ماديا.

وتابع قائلا :" لا تهمني الانتقادات والحروب التي تشنها الجماهير المحسوبة على النسور بقدر ما يهمني مصلحة الفريق.. كون كانوا نيت رجاويين يشريو التذاكر ويساندو الفريق".



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شوف سبور المغرب الرجاء حسن السنيني

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