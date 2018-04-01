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عاجل..زوج العروسة اللي تقتلات ليلة الدخلة بالفنيدق مزال عند البوليس +تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 10:49 عاجل..زوج العروسة اللي تقتلات ليلة الدخلة بالفنيدق مزال عند البوليس +تفاصيل جديدة | حوادث و حقوق
عاجل..زوج العروسة اللي تقتلات ليلة الدخلة بالفنيدق مزال عند البوليس +تفاصيل جديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أسرة العروس التي يشتبه في سقوطها ضحية جريمة قتل على يد زوجها بالفنيدق ليلة الدخلة، تنتظر في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، إنهاء الإجراءات حتى تحصل على جثمانها لنقلها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أسرة العروس التي يشتبه في سقوطها ضحية جريمة قتل على يد زوجها بالفنيدق ليلة الدخلة، تنتظر في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، إنهاء الإجراءات حتى تحصل على جثمانها لنقلها إلى مسقط رأسها ليوارى الثرى.

وأوضحت قريبة الضحية لـ "شوف تيفي" أن عناصر الشرطة القضائية، تحقق مع الزوج في هذه اللحظات للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة التي راحت ضحيتها "ش" ليلة عرسها وهي ما تزال في عمر الزهور.

وأكدت قريبة الضحية أن جثة هذه الأخيرة تم إخضاعها للتشريح الطبي بطنجة، مشيرة إلى أن نتائج التشريح ستظهر نتائجه اليوم قبل نقلها إلى مسقط رأسها.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنيدق العروس الدار البيضاء

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