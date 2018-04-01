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الدراجون المغاربة يتشبثون بمواقفهم ويرفضون فتح قناة الحوار مع الجامعة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 10:29 الدراجون المغاربة يتشبثون بمواقفهم ويرفضون فتح قناة الحوار مع الجامعة | سبور
الدراجون المغاربة يتشبثون بمواقفهم ويرفضون فتح قناة الحوار مع الجامعة
علمت '' شوف سبور'' من مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أعضاء المكتب المسير داخل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات الهوائية بادرت بفتح باب الحوار مع الدراجين المغاربة الذين امتنعوا عن مواصلة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن أعضاء المكتب المسير داخل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الدراجات الهوائية بادرت بفتح باب الحوار مع الدراجين المغاربة الذين امتنعوا عن مواصلة مسيرتهم في طواف المغرب لنسخته 31 بسبب الإهمال الذي يطالهم.

وأفادت ذات المصادر، أن الجامعة قررت فتح باب المفاوضات مع باقي الدراجين لتطبيق برنامج رياضي سيساهم في تحسين مستواهم المعيشي وذلك بتخصيص راتب شهري وتوزيع كل المعدات الرياضية الخاصة برياضة الدراجات الهوائية إلا أن هذه البادرة قوبلت بالرفض وتشبث الدراجون بتوجيه الانتقادات ومحاسبة المسووؤلين عن اللجنة التنظيمية لطواف المغرب.

وحسب ذات المصادر، فبعد معرفة أن الدراجين سيقاطعون المنافسات خلال المراحل الأخيرة من الطواف عرضت عليهم منحة استثنائية لمواصلة مشاركتهم ووعود بتوصلهم بمنحة أخرى تقارب منحة التتويج بطواف المغرب بعد نهاية المنافسات، إلا أنهم أصروا على المقاطعة وتحميل مسؤولية معاناتهم لأعضاء الجامعة.



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شوف سبور المغرب الدراج المغربي الظلم المعاناة الإهمال بلماحي

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