بنعتيق.. المغرب تبنى سياسة جديدة حول الهجرة ترتكز على عمق إنساني وعلى مرجعيات حقوق الإنسان ﻿

قال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن ورشة ''الهجرة في خدمة التنمية الذاتية - خارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة'' ستعرف

شـــوف تيفي:

قال عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن ورشة "الهجرة في خدمة التنمية الذاتية - خارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" ستعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين سواء على مستوى مؤسسات صناعة القرار السياسي أو مستوى الخبراء، أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، من مختلف دول العالم.

وذكر بنعتيق لـ"شوف تيفي" أن الهدف من هذه الورشة المقامة يومي 18 و19 أبريل الجاري بقصر المؤتمرات-الصخيرات، هو تبادل الآراء ونقاش صريح ومفتوح ومسؤول حول القضايا المتعلقة بالهجرة، بحيث ستشهد الورشة نقاشات للأبعاد الإستراتيجية الكبرى بحسب منطلقات حددتها الأمم المتحدة في أفق 2030، والتي تعتمد كمرتكز أساسي هي التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن المنطلقات المذكورة لا تهم فقط الدول التي تعرف صعوبات وسائرة في طريق النمو بل هي مرجعية لجميع الدول بدون استثناء، والمغرب من بين الدول الرائدة في هذا المجال بفضل توجيهات ملكية، بحيث منذ سنة 2013 المغرب تبنى سياسة جديدة حول الهجرة ترتكز على عمق إنساني وعلى مرجعيات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، كما ترتكز أيضا على التغيير الذي يخص السياسيات العمومية، فيما يخص السكن والصحة والتعليم، والتي مكنت المهاجرين بعد تسوية وضعيتهم أن يتعرفوا على كل مكتسباتهم التي يعرفها المغاربة (التعليم والتكوين المهني- الصحة- السكن..).

وأشار عبد الكريم بنعتيق في ذات السياق، أنه في أفق المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية الذي سينعقد في مراكش ما بين 5 و7 دجنبر 2018، المغرب اليوم يعرف محطات أساسية استثنائية لمحاولة إقناع صناع القرار السياسي على المستوى الكوني كانوا مؤسسات أو أشخاص لإعادة النظر حول المقاربة المتعلقة بالهجرة التي صارت تتطلب صياغة أجوبة جماعية عكس اقتصارها على دول أو قارات معينة فقط.