هذه هي حقيقة وجود أدوية ومواد كيماوية في لحوم دجاج ''الكروازي'' ﻿

نفت الجمعية المغربية لأمراض الدواجن ما تم تداوله بخصوص وجود مواد كيماوية بلحوم ''الدجاجة البياضة'' المعروفة في السوق بـ ''الكروازي''.

''شوف تيفي''

نفت الجمعية المغربية لأمراض الدواجن ما تم تداوله بخصوص وجود مواد كيماوية بلحوم ''الدجاجة البياضة'' المعروفة في السوق بـ ''الكروازي''.

وحسب بلاغ صادر يوم 15 أبريل توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الأربعاء فإن الجمعية، أكدت على أن لحم دجاج ''الكروازي'' وكباقي لحوم الدجاج والديك الرومي المنتجة بالمغرب، ليست مفعمة بالأدوية والمواد الكيماوية الأخرى كما قيل، موضحة أن استعمال الأدوية والمكملات الغذائية في هذا المجال يخضع لترخيص ومراقبة صارمة من طرف المصالح البيطرية والسلطات المختصة، حيث تستعمل طبقا للمعايير الجاري بها العمل في الدول المتقدمة.

وأكدت الجمعية على أن الأدوية البيطرية، تستعمل عند الضرورة بوصفة طبية من طرف أطباء بياطرة معتمدين وتحت مراقبة الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، مشيرة إلى أن الأدوية البيطرية ذات القيمة عموما لا تستعمل في إنتاج الدواجن إلا عند الضرورة القصوى.