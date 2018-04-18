إنستغرام على القميص الرسمي لفريق أنتر ميلان ﻿

قرر فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، حمل حسابات اللاعبين على ''إنستغرام''، بدلا من أسمائهم في قميصهم الرياضي قبل ولوج أرضية الملعب للقيام بعمليات الإحماء.

" شوف سبور"

قرر فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، حمل حسابات اللاعبين على "إنستغرام"، بدلا من أسمائهم في قميصهم الرياضي قبل ولوج أرضية الملعب للقيام بعمليات الإحماء.

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن أقمصة فريق أنتر ميلان في غرفة تبديل الملابس، قبل المباراة التي جمعت مع فريق كالياري ليلة أمس الثلاثاء تحمل أسماء حساباتهم الرسمية في " إنستغرام"، وذلك في افتتاحية الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وجاء الكشف عن القمصان الجديدة للفريق احتفالا بليلة الإنتر للتواصل الاجتماعي InterSocialNight.

ولم يرتد اللاعبون تلك القمصان في المباريات الرسمية في الدوري الإيطالي.