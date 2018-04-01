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كريم بنزيمة يرفض ترديد النشيد الوطني الفرنسي لأن كلماته تدعو للحرب

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 09:56 كريم بنزيمة يرفض ترديد النشيد الوطني الفرنسي لأن كلماته تدعو للحرب | سبور
كريم بنزيمة يرفض ترديد النشيد الوطني الفرنسي لأن كلماته تدعو للحرب
خرج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، بتصريح مثير حول المنتخب الفرنسي، مؤكدا أنه لم يكن يردد النشيد الوطني الفرنسي ''لأن كلمات النشيد تدعو للحرب''.

"شوف سبور"

خرج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، بتصريح مثير حول المنتخب الفرنسي، مؤكدا أنه لم يكن يردد النشيد الوطني الفرنسي "لأن كلمات النشيد تدعو للحرب".

وأضاف مهاجم ريال مدريد الإسباني، "إذا استمعت لكلماته بشكل صحيح فإنه يدعو للحرب، وهذا شيء لا أحبه بالتحديد".

وأوضح كريم بنزيمة بشأن عودته إلى صفوف المنتخب الفرنسي" لا شيء. إذا احتاجوني فهم يعرفون أين يجدونني"، موجها حديثه إلى المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب.


ويذكر أن ديدييه ديشامب كان قد استبعد كريم بنزيمة ، على خلفية أزمة "قضية الابتزاز" التي شارك فيها ضد زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، بعد ظهور شريط جنسي خاص بالأخير.

 

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شوف سبور المغرب كريم بنزيمة المنتخب الفرنسي ريال مدريد الإسباني ديدييه ديشامب

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