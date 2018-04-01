عنـــاصر البوليساريو الذين قُتلوا خلال سقوط الطائرة الجزائرية كانوا في مهمة عسكرية سرية ﻿

قال موقع الجزائر تايمز إن عدد عناصر البوليساريو الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية عند إقلاعها من مطار بوفاريك يتجاوز اللائحة التي يتم تداولها حاليا

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قال موقع الجزائر تايمز إن عدد عناصر البوليساريو الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية عند إقلاعها من مطار بوفاريك يتجاوز اللائحة التي يتم تداولها حاليا و المحصورة في 26 فردا، بخمسة أضعاف، مضيفا أنهم جميعا من فرقة التدخل السريع التي كانت في مهمة سرية للتدريب على صواريخ مضادة للدبابات من طراز "كورنيت" و صواريخ تحمل على الكتف مضادة للطائرات اشترتها الجزائر من فنزويلا لصالح جبهة البوليساريو للتصدي لطائرات ف 16 المغربية.

و حسب ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يومه الأربعاء، كانت زلة لسان رئيس جبهة التحرير الوطني أدت إلى نشر خبر وجود عناصر تابعة للبوليساريو على متن الطائرة المنكوبة، على نطاق واسع مما فضح التواطؤ العسكري للجزائر مع الانفصاليين و تورطها في تكوين و تدريب و تموين ميليشيات البوليساريو.