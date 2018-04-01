بالفيديو.. هذه الحقيقة الكاملة حول خلاف بدر بانون مع بوليسي فوسط كازا وهاشكون دار الفوضى ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن بدر بانون عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تعرض لاستفزازات من طرف أحد الجماهير المحسوبة على فريق الوداد البيضاوي انتهت باعتراض سيارة عميد الرجاء يوم أمس الثلاثاء.



شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن بدر بانون عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تعرض لاستفزازات من طرف أحد الجماهير المحسوبة على فريق الوداد البيضاوي انتهت باعتراض سيارة عميد الرجاء يوم أمس الثلاثاء.

وأفادت ذات المصادر، أن بدر بانون طالب من رجال الشرطة المتواجدين بعين المكان، بتطبيق القانون والقيام بالإجراءات القانونية اتجاه صاحب المخالفة بعدما اعترض سبيله بسيارته، بحيث قرر ألا يتنازل عن حقه كما ظهر في شريط فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

واتصلت شوف سبور، بعميد النسور لمعرفة تفاصيل وخلفيات الحادث إلا أن هاتفه كان خارج التغطية.

هذا ويخوض فريق الرجاء البيضاوي اليوم الأربعاء مباراة حاسمة أمام ضيفه فريق زاناكو الزامبي برسم سدس عشر نهائي كأس الاتحاد الإفريقي على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة الثامنة مساء.