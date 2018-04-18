مثير.. شوفو شنو وقع في تطبيق "واتساب"+صورة ﻿

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كشف مستخدمو تطبيق ''واتسآب'' في جميع أنحاء العالم عن وقوع خطأ غريب ظهر في رسائل التطبيق الشهير، أمس الثلاثاء 17 أبريل 2018.

"شوف تيفي"

 

كشف مستخدمو تطبيق "واتسآب" في جميع أنحاء العالم عن وقوع خطأ غريب ظهر في رسائل التطبيق الشهير، أمس الثلاثاء 17 أبريل 2018.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن الخلل، يعمل على إفساد التوقيت الزمني للرسائل وتحديثات الحالة،  وبدلا من مشاهدة عبارة "اليوم" (Today)، يشاهد المستخدمون كلمة (84oday) كطابع زمني في الدردشات و"الحالة" ، وبدلاً من "أمس"، يتم عرض كلمة (89esterday).

وأشارت الوكالة إلى أن الخطأ، يؤثر فقط على أحدث إصدار تجريبي من التطبيق لدى مستخدمي نظام أندرويد، مشيرة إلى أن الشركة لا تزال تعمل على حل المشكلة حتى الآن، إذ أن سبب الخلل لا يزال غير واضح.

 

‫شوف تيفي

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